Binance moet persoonsgegevens klant aan slachtoffer oplichting verstrekken

Cryptobeurs Binance moet de persoonsgegevens van een klant aan een slachtoffer van oplichting verstrekken, zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag in een kort geding geoordeeld. Het slachtoffer leerde afgelopen zomer iemand via een datingplatform kennen, die haar overhaalde om in cryptovaluta te beleggen. Ze legde in totaal 186.000 euro in. Later bleek dat zij haar geld had ingelegd in een oplichtersplatform, waarna een deel van de cryptovaluta naar één of meer onbekende personen is overgemaakt.

Uit onderzoek blijkt dat een deel van de cryptovaluta van de vrouw is overgemaakt naar een account bij cryptobeurs Binance. De vrouw verzocht Binance vervolgens om onder meer het betreffende account te bevriezen en de naam- en adresgegevens van de klant bekend te maken. Binance heeft het betreffende account daarop intern geschorst. De klant heeft sindsdien niets van zich laten horen.

Via het kort geding wilde de vrouw onder meer dat Binance de volledige naam en het adres van de klant vrijgeeft. Ook wilde de vrouw dat Binance het account geschorst houdt totdat ze een uitspraak in de bodemprocedure heeft en uit het account is terugbetaald waar ze volgens de uitspraak in de bodemprocedure recht op heeft. Volgens de rechter heeft de vrouw een rechtmatig belang dat Binance haar de klantgegevens verstrekt.

"Eiseres heeft voldoende onderbouwd gesteld dat het gebruikersaccount door fraude van haar ontvreemde cryptovaluta/bedragen inhoudt, welke valuta er zonder die fraude niet op zouden staan en dat de klant valuta van eiseres in zijn account heeft waartoe hij niet gerechtigd is. Daarmee is ook voldaan aan het vereiste dat de bescheiden een rechtsbetrekking aangaan waarbij eiseres partij is", aldus de rechter.

De rechter stelt ook dat het belang van de vrouw om een bodemprocedure tegen de betreffende klant te kunnen beginnen zwaarder weegt dan de privacybelangen van de klant die Binance moet beschermen. De cryptobeurs moet dan ook de gegevens van de klant verstrekken, het account geschorst houden en bekend maken welk bedrag erop het geschorste account staat, zodat de vrouw kan beoordelen of het zin heeft een bodemprocedure te beginnen.