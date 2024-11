DUO schond AVG met algoritme om fraude door studenten te detecteren

Als ik me goed herinner, werd bij de discriminerende controle van sommige groepen studenten ook hun studenten-OV-kaart betrokken. Wie een OV-kaart voor uitwonenden had, liep het risico om op dat punt van "fraude" te worden beschuldigd. NS leverde reisgegevens van groepen treinreizende studenten aan aan DUO, ten behoeve van de opbouw van een dossier tegen deze studenten.



De uitkomst van deze zaak maakt nog weer een keer duidelijk dat privacy in het openbaar vervoer heel belangrijk is. Het moet mogelijk blijven vervoersbewijzen te kopen zonder het risico dat je trein- of busreizen meteen getracked worden door vervoerbedrijven of Trans Link, en vervolgens uitgeleverd aan instanties die deze gegevens misbruiken voor discriminatoire doeleinden.



M.J.