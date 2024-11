Kritiek lek in D-Link modem laat remote aanvaller wachtwoord gebruiker wijzigen

Een kritiek kwetsbaarheid in een DSL-modem van D-Link maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om op afstand het wachtwoord van elke gebruiker aan te passen en vervolgens als die gebruiker in te loggen via de webinterface, SSH en Telnet. Het probleem betreft de D-Link DSL6740C die niet meer door de fabrikant wordt ondersteund. De Taiwanese overheid adviseert gebruikers dan ook om het apparaat te vervangen.

"De D-Link DSL6740C modem bevat een Incorrect Use of Privileged API's kwetsbaarheid, waardoor ongeauthenticeerde remote aanvallers door de API te gebruiken het wachtwoord van elke gebruiker kunnen aanpassen, en zo via het gebruikersaccount toegang tot Web-, SSH- en Telnet-services kunnen krijgen", aldus het Taiwanese Computer Emergency Response Team (TWCERT). De impact van de kwetsbaarheid (CVE-2024-11068) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.