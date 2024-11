Maastricht UMC+ krijgt binnenkort nieuw elektronisch patiëntendossier

Het Maastricht UMC+ krijgt binnenkort een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) van de Amerikaanse softwareleverancier Epic. De huidige oplossing van SAP/Cerner zal in de toekomst geen updates meer ontvangen, zo laat het ziekenhuis weten. De overstap naar het Epic-systeem zal op 29 november plaatsvinden.

"Ons huidige EPD is verouderd en bovendien werkt elke afdeling daarnaast met eigen systemen, wat de samenwerking bemoeilijkt. Omdat dit EPD in de toekomst niet meer geüpdatet zal worden, was een overstap noodzakelijk. Met het nieuwe EPD van het softwarebedrijf Epic centraliseren we alle informatie in één systeem", aldus bestuursvoorzitter Helen Mertens.

Nederlandse ziekenhuizen gebruiken EPD-systemen van vier leveranciers: Cerner/SAP, ChipSoft, Epic en Nexus. ChipSoft was vorig jaar met 51 ziekenhuizen marktleider, gevolgd door Epic dat eind 2021 in 11 ziekenhuizen werd gebruikt. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan een vendor lock-in allerlei nadelige gevolgen hebben. Een sterke positie kan nadelig voor interoperabiliteit zijn, waardoor overstapkosten toenemen en uitwisseling van gegevens tussen zorginstellingen minder goed tot stand komt.

Daarnaast kan het zorgen voor onredelijke technische of contractuele beperkingen voor de gebruikers van de systemen. Een ander nadeel zijn mogelijk hogere tarieven en hindert het nieuwe toetreders tot de markt. In 2022 kwam de ACM met een conceptleidraad om vendor lock-in bij ziekenhuissystemen te voorkomen. Vorig jaar won de ACM een rechtszaak van ChipSoft. De EPD-leverancier had via een rechtszaak geprobeerd om publicatie van een rapport tegen te houden. Volgens het bedrijf zou het rapport voor reputatieschade zorgen.