Politie lanceert als bewustzijnscampagne nepwebshop 'pakjedealsnu.nl'

De politie heeft als onderdeel van een bewustzijnscampagne over internetoplichting de nepwebshop 'pakjedealsnu.nl' gelanceerd. De webwinkel lijkt op een echte webshop, maar zodra bezoekers een product willen bestellen verschijnt er een melding van de politie met informatie over het herkennen van malafide webwinkels. In de eerste tien maanden van dit jaar ontving de politie al ruim vijftienduizend aangiftes van aankoopfraude met een totaal schadebedrag van 3,5 miljoen euro. Dat komt neer op een gemiddeld schadebedrag per slachtoffer van 234 euro.

Het totaal aantal aangiftes vorig jaar bedroeg vijftienduizend. Er zijn dit jaar dan ook al meer aangiftes binnengekomen dan in heel 2023. Het schadebedrag voor 2023 bedroeg in totaal ruim 3,6 miljoen euro, met een gemiddelde schade van 243 euro per slachtoffer. De politie wil met pakjedealsnu.nl mensen bewust maken van malafide webshops. De nepwebshop werd gepromoot via sociale media als Facebook en Instagram en is al twaalfduizend keer bezocht, aldus de politie.

"Een nepwebshop herken je aan meerdere zaken. Zo zijn onrealistisch lage prijzen al een waarschuwing. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo. Controleer daarnaast de bedrijfsgegevens, zoals een KvK-nummer", zo adviseert de politie. Tevens wordt aangeraden om niet blindelings op reviews op de webshop zelf te vertrouwen, maar ook naar beoordelingen op platforms zoals Trustpilot te kijken. Daarnaast is het verstandig om keurmerken te verifiëren, de url goed te controleren en te kijken wanneer het domein precies is geregistreerd.