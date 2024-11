Is geen nieuwe auto krijgen ook al schade onder de AVG?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik las in een recent arrest dat een garagebedrijf onder de AVG(!) aansprakelijk werd gehouden voor een frauduleuze betaalopdracht. Kun je daar wat meer over vertellen?

Antwoord: De zaak is in de kern als volgt:

[Koper] heeft een auto van [het autobedrijf] gekocht. Na een betaalinstructie vanuit het e-mailadres van [het autobedrijf] stelt [de koper] het grootste deel van de koopprijs te hebben betaald op een Duitse bankrekening. Achteraf bleek dat een derde via het e-mailaccount van [het autobedrijf] een valse betaalinstructie had gestuurd.

Die derde was kennelijk goed voorbereid: forensisch onderzoek op de logs liet zien dat er een paar wachtwoorden waren geprobeerd, en toen met succes kon worden ingelogd. Daarna is meegelezen in de mailbox, gespot dat iemand nog moest betalen en gauw een Duits IBAN gestuurd waar het geld naartoe kon. Slim en snel geschakeld, hoewel ik grote vraagtekens heb bij hoe die fraudeur het wachtwoord wist. Meerdere foute pogingen wijst op niet het gewoon gecopypaste hebben, maar het is ook geen brute force aanval.

De koper gooit zijn claim op de AVG: hij wil zijn schade vergoed, namelijk de € 26.900 die hij betaald had voor de auto die hij vervolgens niet kreeg. (Zou je dit via de gewone regels spelen, dan had je de derde aansprakelijk moeten stellen en dat heeft uiteraard weinig kans.)

Slaat dat ergens op? Ja, ik zie hem wel en het Hof ook:

Op grond van artikelen 5 lid 1 onder f, 24 en 32 AVG dient [het autobedrijf] haar e-mailaccount waarop persoonsgegevens – zoals in ieder geval namen en e-mailadressen van haar klanten – worden verwerkt, passend te beveiligen. … De artikelen 24 en 32 AVG verplichten [het autobedrijf] technische en organisatorische maatregelen te nemen die passen bij haar bedrijfsvoering en bij de daarbij horende verwerking van persoonsgegevens om een inbreuk op persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Als een onbevoegde een mail van een klant kan lezen en daarop kan reageren namens jou, met als gevolg een omgeleide betaling, dan zie ik wel hoe daar de beveiliging van de persoonsgegevens (mailadres, betalingsstatus) wordt omzeild.

Echter, het is niet zo dat íedere fout automatisch een schending van deze beveiligingsplicht is. De AVG kent een inspanningsplicht, dat “zoveel mogelijk” zinnetje. Maar heeft het autobedrijf hieraan voldaan? De ict-leverancier (Autosociaal) had alvast vastgesteld dat er geen malware op de computers van het bedrijf zat.

Uit de toelichting van [het autobedrijf] blijkt dat zij in ieder geval de instelling en het beheer van het wachtwoord van haar e-mailaccount heeft overgelaten aan Autosociaal in plaats van zelf een (moeilijk te achterhalen) wachtwoord te kiezen en te beheren. Het hof betwijfelt of dit een passende maatregel is voor de beveiliging van haar e-mailaccount.

Het wachtwoord was lang, maar vooringevuld vanaf de computer van de garagemedewerker. Zo te lezen was geen sprake van 2FA. Ik zie hoe je beheer over wilt laten aan een specialist, dus ik ben een tikje verrast dat nu net dát aspect eruit gelicht wordt voor de twijfel; zelf had ik meer vraagtekens gehad bij het ontbreken van tweefactorauthenticatie, iets dat toch standaard is bij Microsoft.

De garage mag nu bewijzen dat zij wél de boel adequaat beveiligd had.

