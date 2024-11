Britse overheid maakt bestrijding van online 'desinformatie' prioriteit

De Britse overheid maakt de bestrijding van online 'desinformatie' een prioriteit, zo heeft de Britse minister Peter Kyle voor Technologie aangekondigd. De vorige regering had plannen hiervoor vanwege zorgen over de vrijheid van meningsuiting geschrapt. Eind 2022 werd de omstreden Online Safety Act aangepast, waarbij bepalingen over 'legal but harmful' materiaal werden verwijderd.

De nieuwe Britse regering zet echter vol in op de aanpak van 'desinformatie' en heeft het één van de prioriteiten van het handhaven van de Online Safety Act gemaakt. Daarbij wijst het naar de ongeregeldheden die zich deze zomer in het Verenigd Koninkrijk voordeden. Zo moeten platforms duidelijk maken welke maatregelen ze tegen 'desinformatie' en 'misinformatie' nemen, alsmede tools implementeren om dergelijke content te minimaliseren.

Daarnaast willen de autoriteiten een 'weerbare digitale samenleving' die bestand is tegen 'desinformatie'. Zo moeten techbedrijven met 'interventies' komen om 'misinformatie' en 'desinformatie' voor het publiek zichtbaar te maken. "Het aanpakken van misinformatie en desinformatie is een uitdaging voor diensten, gegeven de noodzaak om legitiem debat en de vrijheid van meningsuiting online te beschermen. De groeiende aanwezigheid van desinformatie vormt een unieke dreiging voor onze democratische processen en sociale samenhang in het VK en moet krachtig worden bestreden", aldus Kyle.