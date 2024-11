Minister: decryptieplicht voor versleutelde chatapps politiek-bestuurlijk dilemma

Een decryptieplicht voor versleutelde chatapps zoals WhatsApp en Signal is een politiek-bestuurlijk dilemma, zo stelt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. GroenLinks-PvdA had de bewindsman gevraagd of aanbieders van versleutelde communicatie-apps verplicht moeten kunnen worden om op aanvraag de versleuteling bij gebruikers uit te schakelen.

Van Weel reageert dat aanbieders van dit soort diensten, zoals Whatsapp en Signal, niet onder de verplichting in de Telecommunicatiewet vallen om mee te werken aan een aftapbevel. "In beginsel klinkt het wenselijk dit met dezelfde waarborgen uit te breiden naar deze aanbieders. Het is echter de vraag of dit in de praktijk mogelijk is zonder end-to-end-encryptie onmogelijk te maken", voegt de minister toe. "Bij end-to-end-encryptie is het voor de appaanbieder niet mogelijk om de encryptie voor een specifieke verdachte uit te zetten, omdat de encryptie op de telefoon van de verzender en ontvanger wordt toegepast en niet centraal zoals bij een telecomaanbieder."

De Tweede Kamer nam in 2022 een motie van de PvdD aan die de regering oproept om end-to-end encryptie in stand te houden en Europese voorstellen die dat onmogelijk maken niet te steunen. De motie werd met 128 stemmen voor en 22 stemmen tegen aangenomen. Alleen het CDA, ChristenUnie en de SGP stemden tegen. Het kabinet gaf vervolgens aan de motie te zullen uitvoeren.

"Dat maakt dit een politiek-bestuurlijk dilemma", merkt Van Weel op. Hij zegt alleen voorstander van een decryptieplicht voor chatapps te zijn als dit zowel juridisch als in de technische praktijk met voldoende waarborgen, als noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. kan worden omkleed. "Zodat de inbreuk op het communicatiegeheim zo minimaal mogelijk is én de veiligheid van het digitale domein gewaarborgd blijft."