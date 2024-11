Hof VS verklaart Amerikaanse sancties tegen Tornado Cash onrechtmatig

De sancties die het Amerikaanse ministerie van Financiën tegen smart contracts van cryptomixer Tornado Cash instelde zijn onrechtmatig, zo heeft een Amerikaans hof van beroep geoordeeld (pdf). Paul Grewal, hoofd juridische zaken van cryptobeurs Coinbase, dat de door zes gebruikers aangespannen rechtszaak financierde, spreekt van een 'historische overwinning voor crypto' en iedereen die het beschermen van vrijheid belangrijk vindt.

Tornado Cash is opensourcesoftware die op de Ethereum-blockchain draait en de privacy van cryptotransacties beschermt. Gebruikers kunnen cryptovaluta van één wallet in een "pool" storten en met een andere wallet opnemen. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om anoniem geld te doneren, maar kunnen mensen ook hun cryptovaluta beschermen. Volgens de Amerikaanse en ook Nederlandse autoriteiten zijn via Tornado Cash op grote schaal criminele geldstromen verhuld, onder andere afkomstig uit diefstallen van cryptovaluta.

"Het sanctioneren van opensourcesoftware is te vergelijken met het permanent sluiten van een snelweg omdat bankovervallers die hebben gebruikt om te vluchten. Het is niet de beste manier om een probleem op te lossen. Het zorgt ervoor dat mensen worden gestraft die niets hebben misdaan en heeft als gevolg dat mensen minder privacy en security hebben", aldus Coinbase twee jaar geleden. "We vinden dat gezagsgetrouwe burgers een recht op privacy hebben, met name als het om zeer gevoelige informatie gaat: hun financiën."

Volgens het hof zijn de niet aan te passen smart contracts van Tornado Cash, de code die de privacy van transacties moet beschermen, geen "eigendom" van een buitenlands individu of entiteit, wat inhoudt dat ze niet onder de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) vallen en het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn boekje te buiten ging door ze onder deze wet te sanctioneren. De wetgeving is namelijk alleen van toepassing op goederen.

Het ministerie moet de smart contracts nu van de sanctielijst verwijderen en mogen Amerikanen het privacybeschermende protocol weer gebruiken, aldus Grewal. Advocaat Bill Hughes merkt op dat de uitspraak niet wil zeggen dat de rest van Tornado Cash nu ook buiten schot is. "De zaak ging alleen over smart contracts zonder admin key", aldus de advocaat. In mei van dit jaar veroordeelde de rechtbank Oost-Brabant één van de ontwikkelaars van Tornado Cash tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden.