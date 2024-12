Defensie onderzoekt aanmerken van NAFIN-netwerk als vitale infrastructuur

Defensie gaat onderzoeken of het NAFIN-netwerk als vitale infrastructuur moet worden aangemerkt. Daarnaast zal Defensie ook een strategische visie voor NAFIN (Netherlands Armed Forces Integrated Network) opstellen. Dat laat minister Brekelmans van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer weten. De bewindsman kwam met een reactie op een recent rapport van de Algemene Rekenkamer, die stelde dat de beveiliging van het Defensienetwerk in de praktijk onvoldoende is.

Het Netherlands Armed Forces Integrated Network is een glasvezelnetwerk van het ministerie van Defensie en KPN. Het maakt veilige communicatie tussen Defensieonderdelen mogelijk. Politie, de meldkamers van noodnummer 112 én alle ministeries en Eerste en Tweede Kamer maken ook gebruik van het netwerk om onderling te communiceren. Vanwege het belang van NAFIN besloot de Rekenkamer het netwerk te onderzoeken. Het onderzoek staat los van de grote storing waar het netwerk eind augustus mee te maken kreeg.

De Rekenkamer stelde dat Defensie geen strategie en visie voor de rol en toekomst van NAFIN heeft, de fysieke beveiliging van de NAFIN-locaties onvoldoende is en Defensie beperkte regie en controle over het netwerk heeft. Op dit moment maken allerlei andere partijen naar Defensie gebruik van het netwerk. Dat gaat mogelijk veranderen. "Door bezuinigingen op de defensiebegroting in eerdere jaren heeft Defensie de kosten van NAFIN proberen te dekken door het netwerk open te stellen voor andere gebruikers van de Rijksoverheid", stelt Brekelmans (pdf). "Het huidige op kostenefficiëntie gerichte beleid, zal worden herzien."

De herziening van het beleid zal in overleg met andere NAFIN-gebruikers gebeuren, voegt de minister toe. Tevens zal Defensie onderzoeken of het netwerk als vitale infrastructuur moet worden aangemerkt. Daarnaast zal Defensie ook een strategische visie voor NAFIN opstellen. Het onderzoek en de strategische visie worden voor de zomer van volgend jaar afgerond.

Verschillende maatregelen zijn inmiddels doorgevoerd. Zo zijn de detectie van ongeoorloofde toegang tot het netwerk en het digitaal testen opgenomen in een monitoringtool. Daarnaast is de respons op ongeoorloofde toegang tot het netwerk, het veiligheidsbewustzijn van defensiemedewerkers en het standaard periodiek fysiek testen van de beveiliging van netwerkruimtes onderdeel geworden van de aanpak van het project onvolkomenheid beveiliging militaire objecten. Verder zal Defensie, als opdrachtgever, KPN dit jaar nog per brief verzoeken maatregelen te nemen om het veiligheidsbewustzijn van betrokken medewerkers en onderaannemers te verbeteren.