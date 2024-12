Sterk bekritiseerde 'datasurveillancewet' WGS vanaf maart van kracht

Om een beter beeld te krijgen wat dit nou eigenlijk inhoudt heb ik wat gegevens aan ChatGPT meegegeven en wat vragen gesteld waar het volgende uit kwam.





Onder de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) kunnen een breed scala aan persoonsgegevens gedeeld en verwerkt worden. De wet maakt het mogelijk om gegevens te verzamelen en te analyseren die noodzakelijk worden geacht voor het aanpakken van complexe maatschappelijke problemen zoals georganiseerde criminaliteit, fraude en ernstige veiligheidskwesties.



Specifieke soorten gegevens die gedeeld kunnen worden:

Identiteitsgegevens:



Naam, adres, geboortedatum, en andere basisinformatie.

BSN (burgerservicenummer).



Financiële gegevens:

Informatie over inkomen, uitkeringen, schulden en belastingaangiftes.

Banktransacties en financiële transacties die relevant worden geacht voor fraudeonderzoek.



Gezondheidsgegevens:

Medische dossiers of indicaties als dit nodig wordt geacht voor veiligheids- of fraudedoeleinden.

Gegevens uit zorgverzekeringen of jeugdzorg.



Strafrechtelijke gegevens:

Strafbladen of verdenkingen van criminele activiteiten.

Openstaande boetes of onderzoeken.



Gegevens over gedrag en leefomgeving:

Informatie over sociale contacten, woonsituatie en buurtproblematiek.

Gedragsanalyses of signalen van overlast.



Onderwijs- en werkgerelateerde gegevens:

Schooldossiers, leerplichtinformatie en diploma’s.

Arbeidsinformatie, zoals werkgeversgegevens of arbeidscontracten.



Overige gegevens:

Signalen van mogelijk risico of kwetsbaarheid, zoals meldingen bij hulpdiensten of wijkteams.

Gegevens van sociale diensten of instanties die betrokken zijn bij maatschappelijke ondersteuning.



Wie kunnen deze gegevens delen?

De gegevens worden gedeeld tussen verschillende samenwerkingsverbanden, waarin zowel overheidsinstanties als private partijen actief kunnen zijn. Denk aan:



Politie, justitie en veiligheidsdiensten.

Belastingdienst.

Gemeenten en sociale diensten.

Zorginstellingen en onderwijsinstanties.

Financiële instellingen zoals banken (in het kader van witwasbestrijding).



Waarom is dit zorgwekkend?

Omvang van gegevensverzameling: Vrijwel elk aspect van een burgerlijk leven kan onder deze wet in beeld worden gebracht.

Vage criteria: De wet laat ruimte voor interpretatie, wat betekent dat gegevens sneller als 'noodzakelijk' kunnen worden beschouwd.

Gevoelige aard van gegevens: Het delen van medische of strafrechtelijke gegevens brengt ernstige risico's met zich mee voor privacy en stigmatisering.

Risico op misbruik: Zonder strikte controlemechanismen kunnen deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan oorspronkelijk bedoeld, zoals profilering of commerciële doeleinden.