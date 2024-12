Apple aangeklaagd wegens het niet controleren van foto's van gebruikers

Apple is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens het niet uitrollen van een systeem dat de foto's controleert die gebruikers naar iCloud uploaden. Eisers in de zaak willen dat Apple het systeem alsnog uitrolt en het bedrijf hen een schadevergoeding betaalt, zo meldt The New York Times. Apple besloot in 2022 om te stoppen met een omstreden plan waarbij het bedrijf foto's van gebruikers zou gaan controleren, om die vervolgens bij de autoriteiten aan te geven.

Privacyexperts, deskundigen en burgerrechtenbewegingen hadden felle kritiek om foto's van gebruikers die naar iCloud werden geüpload op kindermisbruik te controleren. Zo was er de angst dat het systeem door autoritaire regimes kon worden misbruikt of dat overheden konden besluiten om ook op andere soorten afbeeldingen te controleren. Vanwege alle kritiek besloot Apple de uitrol in 2021 te pauzeren, maar zag daar twee jaar geleden volledig van af.

Volgens het techbedrijf kunnen kinderen ook worden beschermd zonder dat bedrijven in de persoonlijke data van gebruikers hoeven te grasduinen. Een misbruikslachtoffer heeft Apple nu aangeklaagd wegens het niet uitrollen van het scansysteem. De klager stelt dat het bedrijf een 'defect product' verkoopt dat een bepaalde groep klanten schaadt, namelijk misbruikslachtoffers. Doordat beelden van misbruik in Apples iCloud kunnen opduiken zouden slachtoffers hier steeds opnieuw mee geconfronteerd worden.

Apple heeft een motie ingediend die de rechter verzoekt om de rechtszaak te laten vallen. Sectie 230 van de Amerikaanse Communications and Decency Act zou het bedrijf tegen materiaal dat anderen naar iCloud uploaden beschermen. Daarnaast is de claim van productaansprakelijkheid niet van toepassing op iCloud, omdat het geen product is, zoals een lekke band, aldus Apple.

De rechtszaak tegen Apple is het werk van de vorig jaar opgerichte kinderveiligheidsorganisatie Heat Initiative. Dat zocht begin dit jaar advocaten die misbruikslachtoffers wilden vertegenwoordigen en bood 75.000 dollar ter ondersteuning. Volgens The Intercept zit een controversieel netwerk van filantropische miljardairs achter het Heat Initiative. De organisatie wil ook dat Apple client-side scanning aan iPhones toevoegt.