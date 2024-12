D66 wil techbedrijven dwingen 'deugdelijke leeftijdsverificatie' te maken

D66 wil techbedrijven dwingen om 'deugdelijke leeftijdsverificatie' te maken, zodat een verbod op social media onder de vijftien jaar en andere apps kan worden gehandhaafd. Dat laat D66-Kamerlid Hanneke van der Werf tegenover Trouw weten. Eerder stelde burgerrechtenbeweging Bits of Freedom dat strenge leeftijdsverificatie voor social media een inperking op de privacy is en de problemen van deze platforms niet oplost. Burgerrechtenbeweging EFF noemt leeftijdsverificatie een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting. Een ander probleem dat wordt genoemd is dat gebruikers straks techbedrijven met hun identiteitsgegevens moeten vertrouwen.

"Wij willen geen specifieke merken in een kwaad daglicht stellen, maar ons vooral richten op de verslavende technologieën. Het staat bedrijven vrij om minder schadelijke apps te maken. Daar kan je als overheid ook op sturen. We moeten gaan kijken welke technologieën we wel en niet acceptabel vinden. Zo kan je een soort opiumlijst voor apps maken", zegt Van der Werf. Op de vraag hoe het Kamerlid denkt dit te handhaven zegt ze: "We moeten techbedrijven dwingen om deugdelijke leeftijdsverificatie te maken. Of om bijvoorbeeld een leeftijdsverificatie in het besturingssysteem van de telefoon te ontwikkelen, zodat mensen het niet een voor een per app hoeven te regelen."

"De techreuzen moeten zelf een waterdicht leeftijdsverificatiesysteem maken. En dat kan gewoon, alleen hebben ze er geen belang bij. Ik vind dat er regels moeten komen dat ze dat wél doen. En vervolgens kunnen we dan gewoon handhaven. Met controles en desnoods met boetes", laat Van der Werf aan RTL weten. Het voorstel van D66 wordt deze week in de Tweede Kamer besproken. Afgelopen oktober stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor een motie van ChristenUnie en Nieuw Sociaal Contract (NSC) voor het wettelijk borgen van 'privacyvriendelijke en betrouwbare leeftijdsverificatie' voor het bezoeken van gok- en pornografische websites. Daarnaast werkt de Europese Commissie aan een kader voor online leeftijdsverificatie.