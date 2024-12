Amersfoort erkent dat het gelekte persoonsgegevens te lang bewaarde

Door Anoniem: Ik zie hiervoor allemaal reacties van mensen die geen idee hebben waar ze het over hebben. Het is lekker kletsen en vaak ook zwetsen vanaf de zijlijn maar verdiep je eens wat verder in de situatie.

- Gemeenten zijn gebonden aan niet 1 regel (AVG) maar aan een berg aan wet en regelgeving.

- IT-Systemen zijn door bezuinigingen niet de state of the art.

- Er zowel legacy software als nieuwe systemen.

- Medewerkers worden weggekocht door het bedrijfsleven.

etc etc

Met die restricties moet men voldoen aan de bewaarterminen. Zie hiervoor

https://vng.nl/sites/default/files/2020-02/selectielijst_20200214.pdf



Uitdaging aan alle mensen hierboven om even aan te geven hoe dit op te lossen.

Wanneer jullie toch zo goed bezig zijn leg dan direct even uit hoe de gemeenten in het kader van WOO even alle oude PDF bestanden kunnen anonimiseren zodat die openbaar gemaakt kunnen worden.



Veel succes

Neem jij dan ook even de moeite om duidelijk te maken welke van de door jou genoemde factoren de gemeente Amersfoort in dit geval concreet verhinderde om de betreffende gegevens tijdig en in overeenstemming met de AVG te verwijderen? Anders sta jij zelf maar wat vanaf de zijlijn te roepen.Welke regelgeving stond er volgens jou aan in de weg dat de gemeente Amersfoort de betreffende gegevens tijdig verwijderde?Wat verhinderde de gemeente Amersfoort om de betreffende gegevens tijdig uit de legacy-software te verwijderen, terwijl de gemeente ondertussen plande en bouwde aan haar nieuwe software voor het bewaren van gegevens "in the cloud"?Alleen al de eerste twee reageerders hierboven geven aan hoe het anders had gekund en gemoeten. Het lijkt of jij je handen in de lucht gooit en roept "Moeilijk! Moeilijk!" als een soort excuus waarom gemeenten niet eens meer zouden moeten proberen om "in control" te zijn over hun eigen informatiehuishouding, inclusief de persoonsgegevens van kwetsbare burgers.Zo van: het is niet onze schuld dat we slordig en incompetent zijn, want ja, de arbeidsmarkt is krap, dus wij zijn ingehuurd om er met de pet naar te gooien. Dit is een voorbeeld van het mentaliteitsprobleem waar ik het in mijn posting hierboven (11:31 uur) over had.M.J.