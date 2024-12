De woningstichting wil de voordeursloten vervangen door een app, mag dat?

Ik realiseer me dat dit weinig opwekkend is, maar ik zie geen manier hier juridisch wat tegen te doen totdat het aantoonbaar een keer misgegaan is.

Finse toezichthouder noemt elektronisch sleutelsysteem flat in strijd met AVG

dinsdag 4 augustus 2020, 16:47 door Redactie, 8 reacties



Het elektronische sleutelsysteem dat een Fins flatgebouw installeerde is in strijd met de AVG, zo heeft de Finse privacytoezichthouder Tietosuojavaltuutettu geoordeeld. De zaak was aanspannen door de Arnhemse privacy-activist Michiel Jonker, zo laat stichting Privacy First vandaag weten.



De Vereniging van Eigenaren (VvE) van de flat had in 2018 besloten om een elektronische bewakingssysteem te installeren op alle externe ingangen van het gebouw. Bewoners zouden voortaan alleen nog toegang met een adresgebonden en gechipte sleutel krijgen. De VvE was daarnaast van plan om ook alle individuele appartementen op het systeem aan te sluiten.



(...) De Finse privacytoezichthouder gaf Jonker op alle punten gelijk en noemde het systeem in strijd met de AVG. Ook wees de autoriteit erop dat een verhuurder niet namens een huurder toestemming kan geven voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast moet een gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op elk moment kunnen worden ingetrokken. Ten slotte wees de autoriteit erop dat de VvE ten onrechte geen alternatieven had onderzocht die geen of een minder grote inbreuk op de privacy plegen. De toezichthouder heeft de VvE de opdracht gegeven om de verwerking van persoonsgegevens aan de AVG te laten voldoen.



Bron: dinsdag 4 augustus 2020, 16:47 door Redactie, 8 reactiesHet elektronische sleutelsysteem dat een Fins flatgebouw installeerde is in strijd met de AVG, zo heeft de Finse privacytoezichthouder Tietosuojavaltuutettu geoordeeld. De zaak was aanspannen door de Arnhemse privacy-activist Michiel Jonker, zo laat stichting Privacy First vandaag weten.De Vereniging van Eigenaren (VvE) van de flat had in 2018 besloten om een elektronische bewakingssysteem te installeren op alle externe ingangen van het gebouw. Bewoners zouden voortaan alleen nog toegang met een adresgebonden en gechipte sleutel krijgen. De VvE was daarnaast van plan om ook alle individuele appartementen op het systeem aan te sluiten.(...) De Finse privacytoezichthouder gaf Jonker op alle punten gelijk en noemde het systeem in strijd met de AVG. Ook wees de autoriteit erop dat een verhuurder niet namens een huurder toestemming kan geven voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast moet een gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op elk moment kunnen worden ingetrokken. Ten slotte wees de autoriteit erop dat de VvE ten onrechte geen alternatieven had onderzocht die geen of een minder grote inbreuk op de privacy plegen. De toezichthouder heeft de VvE de opdracht gegeven om de verwerking van persoonsgegevens aan de AVG te laten voldoen.Bron: https://www.security.nl/posting/666564/Finse+toezichthouder+noemt+elektronisch+sleutelsysteem+flat+in+strijd+met+AVG

Ook interessant zijn de vele slimme rond toegang gegroepeerde behoeftes, zoals deze:



Houd actuele informatie bij over wie waar en wanneer toegang heeft. Gebruik audittrailrapporten om gevallen van onbevoegde toegang te voorkomen of te helpen oplossen.



In het Nederlands: dit slot houdt bij wie wanneer het slot open deed, en dat kun je correleren aan bevoegd en onbevoegd gebruik. Je kunt bijvoorbeeld een code geven aan bezoek, die dan op jouw gezag naar binnen gaat. De beheerder kan dan terugzien dat er dinsdag om 14:23 iemand naar binnen is gegaan dankzij jouw autorisatie. Volgens het privacybeleid is iLoq daarbij de verwerker en de gebouwbeheerder de verwerkingsverantwoordelijke.

Hm, het is me de laatste paar jaar al vaker opgevallen dat Arnouds hart niet echt meer bij de bescherming van persoonsgegevens lijkt te zijn. Anders had hij waarschijnlijk nog wel een op deze site gepubliceerd artikel uit 2020 op zijn netvlies gehad:Arnoud schrijft:De woning, inclusief de mensen die daar op bezoek komen, en inclusief de tijdstippen waarop de bewoner weggaat en weer terugkomt, behoort tot de privésfeer van de bewoner (de huurder). Een verhuurder - of wie dan ook - mag niet opeens die privésfeer gaan monitoren zonder aangetoonde noodzaak. Zolang de bewoner niet verdacht wordt van misbruik van die woning voor een misdrijf, bijvoorbeeld een wietplantage, mag de verhuurder zeker niet het gebruik van de voordeur gaan monitoren.De privacy policy van de verhuurder en/of van iLoq wordt pas relevant als er überhaupt een noodzaak is (of werkelijk vrijwillige toestemming) voor het verwerken van de persoonsgegevens. Als die noodzaak er niet is, mogen die persoonsgegevens simpelweg niet zonder toestemming van de bewoner worden verwerkt.Ter vergelijking: een inbreker die wordt betrapt, kan tegen de politie wel zeggen dat hij als inbreker zich houdt aan een solide privacy-policy die hij bij zich draagt wanneer hij in een huis inbreekt, en dat hij kan waarborgen dat hij de persoonsgegevens die hij tijdens de inbraak aantreft, niet zal delen met derden - maar dat maakt die inbraak nog niet legaal.De conclusie moet dus zijn (en dat is ook de conclusie die de Finse toezichthouder trok) dat een dergelijk slot alleen geplaatst mag worden met toestemming van de bewoner.Wat is daar nu zo moeilijk aan? Ik begrijp niet waarom een privacy-jurist zoals Arnoud Engelfriet dit niet gewoon uitlegt.Hé, zou het kunnen dat de firma van iLoq, nadat in Finland woningcorporaties op de vingers werden getikt door de toezichthouder daar, nu probeert of er in Nederland een nieuwe markt kan worden veroverd?M.J.