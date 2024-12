Mozilla wil eigen vpn-oplossing nauwer binnen Firefox integreren

Mozilla wil de eigen vpn-oplossing de komende jaren nauwer binnen Firefox gaan integreren. Daarnaast komt er een aparte vpn-extensie beschikbaar op addons.mozilla.org. Dat heeft de Firefox-ontwikkelaar tijdens een recente Ask Me Anything op Mozilla Connect laten weten. Mozilla biedt al enige tijd een eigen vpn-oplossing om zo extra inkomsten te genereren. De vpn-dienst, waarvoor een betaald abonnement is vereist, is door Mozilla zelf ontwikkeld en maakt gebruik van servers van vpn-provider Mullvad.

Uit het recente jaarrapport over 2023 blijkt dat Mozilla vorig jaar minder verdiende aan 'abonnementen en advertenties' dan het jaar daarvoor. Het ging om zo'n 76 miljoen dollar in 2022 tegenover 65 miljoen dollar in 2023. Het aandeel vpn-abonnementen staat niet apart vermeld. Overeenkomsten met aanbieders van zoekmachines, en dan vooral Google, waren in 2023 goed voor een bedrag van 495 miljoen dollar (pdf). Voor volgend jaar zegt Mozilla met nieuwe 'privacyfeatures' te komen, maar details zijn niet gegeven, wat ook voor de aangekondigde integratie met de eigen vpn-oplossing geldt.