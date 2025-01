C2000-systeem tijdens jaarwisseling urenlang getroffen door landelijke storing

Het radiobediensysteem geeft de meldkamer toegang tot het C2000-communicatienetwerk. Er is besloten om het huidige Motorola radiobediensysteem door het nieuwe radiobediensysteem eOCS (eurofunk Operations Center Suite) te vervangen. Dat verloopt niet vlekkeloos. Vorige maand stapten dertien meldkamer op eOCS over. Op de laatste dag van de migratie werden de meldkamers geconfronteerd met instabiliteit, uitval van eOCS en uitval van de koppeling met een ander meldkamersysteem.



De leverancier heeft toen geprobeerd om de problemen op te lossen, maar slaagde daar niet in. Daarna deden zich ook weer verstoringen voor, waarop vier meldkamers besloten om een rollback door te voeren en het oude radiobediensysteem te gebruiken. De oorzaak van de problemen is nog altijd niet gevonden. Er zal nu onderzoek en een analyse plaatsvinden, waarna wordt gekeken hoe er verder met de migratie kan worden gegaan.

In 2023 is het volgens opgave fout gegaan bij een migratie van EOCS. En weer wordt er een storing in het radiobediensysteem EOCS gemeld. Mag ik concluderen dat de roll back ook niet vlekkeloos is uitgevoerd?