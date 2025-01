Apple: Siri-gesprekken niet gebruikt voor marketingprofielen en advertenties

Door Siri opgenomen gesprekken zijn niet gebruikt voor het maken van marketingprofielen of het tonen van advertenties, zo stelt Apple. Eerder deze maand werd bekend dat Apple een rechtszaak over het zonder toestemming opnemen van gesprekken door spraakassistent Siri in de Verenigde Staten wil schikken voor een bedrag van 95 miljoen dollar.

In 2019 liet een klokkenluider weten dat Siri zonder toestemming meeluisterde en medewerkers toegang tot opgenomen gesprekken hadden. Apple besloot na de ophef om tijdelijk te stoppen met het beluisteren van opgenomen audio door mensen. Niet veel later werd er een massaclaim tegen het bedrijf aangespannen. Volgens de klagers nam Siri geregeld privégesprekken op doordat de spraakassistent onbedoeld werd geactiveerd. Apple zou deze gesprekken met derde partijen hebben gedeeld, waaronder adverteerders.

Apple is nu met een aparte pagina gekomen waarin het stelt dat het Siri-data nooit gebruikt heeft voor het maken van marketingprofielen, deze data nooit beschikbaar heeft gemaakt voor advertenties en het nooit aan adverteerders of andere partijen heeft verkocht. Verder stelt Apple dat door Siri opgenomen audio 'waar mogelijk' op het apparaat wordt verwerkt, maar dit in bepaalde gevallen naar de servers van Apple wordt gestuurd. Apple laat ook weten dat het opgenomen Siri-gesprekken niet bewaart, tenzij gebruikers hier toestemming voor geven.

"Er is een wijdverbreid geloof dat deze apparaten naar je luisteren. Mensen denken dat Facebook naar je luistert, allerlei dingen naar je luisteren en op basis van wat ze horen advertenties tonen", zegt Cindy Cohn, directeur van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF tegenover Vox. Cohn merkt op dat Apple met betrekking tot de aangespannen massaclaim veel van de betreffende Siri-opnames heeft verwijderd, wat het lastig maakt voor de rechtszaak om verder te gaan.

"Apple claimt dat het deze per ongeluk gemaakte opnames ontving en gebruikte voor het verbeteren van het systeem, maar dat die niet werden gebruikt voor andere zaken. Het antwoord daarop komen we niet te weten... Ik zou zeggen dat we aan het eind van de rechtszaak niet veel meer weten wat waar is dan aan het begin", aldus de EFF-directeur