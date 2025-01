Maandag geen onderwijs op TU Eindhoven wegens cyberaanval

Wegens een cyberaanval zijn er morgen op de TU Eindhoven geen onderwijsactiviteiten, zo heeft de universiteit vanmiddag bekendgemaakt. Vanwege de aanval is het netwerk offline gehaald en kunnen studenten en medewerkers geen gebruik maken van netwerk-gebonden voorzieningen, zoals e-mail, wifi, Canvas en Teams. De gebouwen en de campus blijven wel toegankelijk.

"We beseffen dat het uitzetten van het netwerk vervelende gevolgen heeft, voor al onze studenten, medewerkers, maar ook voor andere partijen op de campus. Deze noodzakelijke ingreep is gedaan om erger te voorkomen. We hopen dan ook op begrip, en we doen ons uiterste best om dit op te lossen en zo snel mogelijk alle systemen weer toegankelijk te hebben", zegt Patrick Groothuis, vicevoorzitter van het College van Bestuur.

De TU Eindhoven zegt de aard en omvang van de cyberaanval te onderzoeken en probeert het netwerk zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. "We gaan hierbij zo zorgvuldig mogelijk te werk. We verwachten daardoor dat de systemen op zijn vroegst op dinsdag weer toegankelijk zijn." Om wat voor soort cyberaanval het precies gaat is niet bekendgemaakt.

De universiteit laat tegenover BN DeStem laat de TU Eindhoven weten dat zaterdagavond rond 21.00 uur verdachte activiteiten op de servers van de universiteit werden ontdekt. De universiteit stelde verder dat er geen sprake is van ransomware en er geen losgeld is geëist.