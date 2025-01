Advocaat: politieoperatie tegen chatapp Exclu onrechtmatig en onnodig

De operatie van de politie tegen chatapp Exclu en diens gebruikers was een ernstige privacyinbreuk, disproportioneel, onnodig en onrechtmatig, zo stelt advocaat Mark Teurlings tegenover het AD. Exclu werd begin 2023 door de politie uit de lucht gehaald, nadat het ruim vijf maanden met berichten van gebruikers had meegelezen. Naar schatting had de chatdienst, waarvoor 1600 euro per jaar moest worden betaald, zo’n drieduizend gebruikers waarvan 750 Nederlandstaligen.

Exclu claimde het "meest geraffineerde communicatieplatform" te bieden, voorzien van end-to-end encryptie en de optie om telefoons op afstand te wissen. Toch slaagt de politie erin om de dienst te kraken en talloze berichten in handen te krijgen. De politie had eerder al chatapps Ennetcom (2016), PGP Safe (2017), IronChat (2018), EncroChat (2020), SkyEcc (2021), Anom (2021) offline gehaald.

In het geval van Exclu zou de politie al jaren hebben geweten wie de aanbieder was. Daardoor is het compromitteren van de chatdienst en het meelezen met de berichten van gebruikers volgens Teurlings onrechtmatig en onnodig geweest. De advocaat staat een verdachte bij die wordt verdacht van de handel in verdovende middelen en witwassen. Het bewijs tegen de verdachte is grotendeels gebaseerd op berichten die de politie via Exclu in handen kreeg.

Teurlings wil dat er nu meer onderzoek wordt gedaan naar de achtergrond van de politieoperatie. "Uit het Duitse dossier blijkt dat de Nederlandse politie al sinds 2015 op de hoogte was van de betrokkenheid van Herman X en zijn netwerk. Zij hadden voldoende informatie om zonder de hack op te treden tegen de verdachten", zo laat hij aan het AD weten.

De advocaat voegt toe dat de operatie een ernstige inbreuk maakte op de privacy van duizenden Exclu-gebruikers, zonder dat deze proportioneel was. "De kernvraag is of er eerst bewijs was tegen de verdachten, of dat de hack is gebruikt om bewijs te verzamelen. Alles wijst erop dat de verdenking pas ná de hack werd geconstrueerd, en dat is niet toegestaan. Het doel heiligt de middelen niet."

Eind 2022 maakten meer dan honderd advocaten in een brandbrief hun zorgen kenbaar over het in beslag nemen en kraken van versleutelde communicatiediensten door de politie. Zo zou het recht op een eerlijk proces op het spel staan en staat ook het recht op privacy van alle burgers onder druk.