Rechtbank verklaart stichtingen ontvankelijk in massaclaims tegen Google

De rechtbank Amsterdam heeft Stichting Bescherming Privacybelangen (SBP) en Stichting Massaschade & Consument ontvankelijk verklaard in de collectieve rechtszaken die ze elk tegen Google hebben aangespannen. Volgens SBP verdient Google jaarlijks miljarden aan het schenden van de privacy van gebruikers van. Gegevens van gebruikers van Google Search, Google Chrome, Google Maps, YouTube, Gmail en eigenaren van Androidtelefoons zouden zonder hun toestemming en medeweten worden verwerkt. Het gaat onder andere om locatiegegevens, browsegedrag en appgebruik, aldus de stichting.

Door het ontvankelijk verklaren van SBP mag de stichting de belangen van Nederlandse Google-gebruikers behartigen. De rechter wees alle bezwaren van Google af. "Dit is een belangrijke eerste stap in de collectieve actie tegen Google", zo stelt de Consumentenbond dat de stichting ondersteunt. De collectieve actie tegen Google telt inmiddels meer dan 160.000 deelnemers en kan nu verder naar een volgende fase.

"Deze collectieve actie is nodig om de onrechtmatige praktijken van Google een halt toe te roepen. Én om een vergoeding te verkrijgen voor de schade die miljoenen Google-gebruikers in Nederland door de schendingen hebben geleden", zegt SBP-voorzitter Ada van der Veer. Volgens Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, laat het vonnis van de rechtbank zien dat hier in één collectieve procedure over kan worden beslist. "Gedupeerden hoeven het daardoor niet zelf op te nemen tegen een techgigant als Google. Dat is precies waar het Nederlandse collectieve actierecht voor is bedoeld."

Stichting Massaschade & Consument werd ook ontvankelijk verklaard. Deze stichting startte een massaclaim tegen Google omdat het via Android allerlei gegevens van gebruikers verzamelt en daarbij Nederlandse en Europese regels zou overtreden. Volgens de stichting blijkt uit onderzoek dat allerlei achtergrondprocessen (‘Google Play Services’) verantwoordelijk zijn voor de registratie van grote hoeveelheden informatie over het gebruik van Androidtelefoons.

Het is nog onduidelijk of de procedures van de twee stichtingen gezamenlijk verdergaan en wie het voortouw mag nemen. Deze vraag zal later aan de orde komen. Eerst mogen de stichtingen zich uitlaten over de vraag of een collectieve schadevergoedingsactie voor privacyinbreuken wel mogelijk is. Deze vraag werd eerder al gesteld door de rechtbank Rotterdam in een collectieve schadevergoedingsactie tegen Amazon. SBP eist dat Google stopt met zijn de vermeende privacyschendingen en het bedrijf een schadevergoeding van 750 euro per gebruiker betaalt. Daarnaast heeft de stichting de rechter gevraagd om een schadebedrag te bepalen op basis van de waarde van de persoonsgegevens die Google heeft verzameld en gedeeld.

De rechtszaak van Stichting Massaschade & Consument wordt volledig gefinancierd door Eaton Hall Funding LLC. Mocht de rechter Google veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding of in het geval van een schikking ontvangt de procesfinancier 17,5 procent van de opbrengst. De zaak van Stichting Bescherming Privacybelangen wordt gefinancierd door Lieff Cabraser Heimann & Bernstein LLP, dat bij succes een vergoeding ontvangt van tussen de 18 en 25 procent van het door Google te betalen bedrag.