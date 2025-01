SIDN mag registratiesysteem van kabinet deels naar Amazon verhuizen

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, mag het domeinregistratiesysteem deels naar de cloud van Amazon verhuizen, zo heeft het kabinet bepaald. SIDN kondigde vorig jaar januari aan dat het de complete ict-omgeving, inclusief het domeinregistratieplatform, gaat verhuizen naar Amazon.

"We gaan de komende twee jaar daarom onze complete ict-omgeving naar Amazon Web Services (AWS) overzetten, inclusief Fury. Begin 2026 moet dat hele proces afgerond zijn. Mijn persoonlijke overtuiging is dat de hele sector over vijf tot acht jaar de stap naar de cloud heeft gemaakt. Wij lopen daarin nu voorop", liet SIDN-cto Loek Bakker in maart weten. De aankondiging van SIDN zorgde voor de nodige ophef.

Volgens SIDN besteedt het de afgelopen jaren steeds meer tijd aan het domeinregistratiesysteem en met name de onderliggende infrastructuur. "Dit kost veel extra tijd." Om hier verandering in brengen wil de stichting het beheer van generieke infrastructuur en meer routinematig werk uitbesteden en meer gebruikmaken van generieke opensourcesoftware en open standaarden. Daarbij zou Amazon als publieke cloudprovider de meeste mogelijkheden bieden, zo liet de stichting weten.

Daarop maakte toenmalig minister Adriaansens van Economische Zaken bekend dat de AIVD de risico's van de aangekondigde verhuizing ging onderzoeken. Op basis van alle onderzoeken naar de verhuizing heeft het kabinet nu besloten dat SIDN een beperkt deel van het domeinregistratiesysteem naar Amazon mag verhuizen, op voorwaarde dat de door de AIVD in kaart gebrachte risico's worden verholpen door de voorgestelde maatregelen te implementeren. Wat die precies inhouden is niet bekendgemaakt. SIDN heeft toegezegd de voorgestelde maatregelen volledig te zullen toepassen.

Nederlandse of Europese cloudprovider

Voordat het kabinet met het besluit kwam over de verhuizing heeft het KPMG laten onderzoeken of een Nederlandse of Europese cloudprovider kan voldoen aan de door SIDN opgestelde technische en functionele eisen. "De onderzoekers concludeerden dat Nederlandse en Europese aanbieders op dit moment slechts ten dele deze criteria kunnen invullen", zo laat het ministerie van Economische Zaken weten . Tevens heeft een externe partij een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd waarin wordt geconcludeerd dat SIDN de privacyrisico’s bij een verhuizing tot een 'acceptabel niveau' kan terugbrengen.