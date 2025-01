Energiewet verplicht vervangen analoge meter door digitale of slimme meter

De Energiewet die dit jaar ingaat verplicht het vervangen van een analoge energiemeter door een digitale of slimme meter. Wie niet meewerkt aan het vervangen van de analoge meter riskeert een boete. "Iedereen met een analoge meter mag zelf kiezen tussen een digitale of slimme meter. Het blijft dus mogelijk de slimme meter te weigeren, maar dan krijg je in plaats daarvan een andere digitale meter, die niet op afstand kan worden uitgelezen", zo laat Vereniging Eigen Huis weten.

Dit jaar ontvangen mensen met een analoge meter een brief van de netbeheerder over de vervanging van de oude meter. "We starten in 2025 met het vervangen van de analoge meters. Dit proces duurt drie jaar. Als u een analoge meter heeft, krijgt u een brief van de netbeheerder uit uw eigen regio zodra u aan de beurt bent. De netbeheerder vraagt in deze brief om te kiezen welke digitale of slimme meter u wilt en wanneer de monteur bij u langs mag komen om de meter te vervangen", zo laat de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur weten. De toezichthouder voegt toe dat iedereen met een analoge meter zelf mag kiezen tussen een digitale of slimme meter.

Het wetsvoorstel voor de Energiewet werd vorig jaar juni door de Tweede Kamer aangenomen. SP, Forum voor Democratie en JA21 stemden toen tegen. Afgelopen december ging de Eerste Kamer akkoord, waarbij toen alleen Forum voor Democratie en JA21 tegen stemden. Onlangs bleek dat tientallen Belgen vorig jaar door hun netbeheerder zijn aangeklaagd voor het weigeren van een digitale/slimme meter.