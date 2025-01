Gemeente Amersfoort: gegevens inwoners gelekt uit testomgeving

De gemeente Amersfoort heeft opnieuw te maken gekregen met een datalek waarbij gegevens van inwoners zijn gelekt. Het gaat om de persoonsgegevens van 24 huidige en voormalige inwoners, waaronder naam, geslacht, burgerservicenummer en geboortedatum. "Bij een voormalig softwareleverancier van ons belastingsysteem is sprake van een beveiligingsincident", zo laat het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad weten.

"Het gaat om gegevens uit een testomgeving van de voormalig leverancier, waarin naast voornamelijk fictieve persoonsgegevens ook bestaande persoonsgegevens staan. Dit was nodig om realistische tests uit te voeren voor de werking van het systeem", voegt het college toe (pdf). Aanvallers wisten door middel van een 'zwakke plek in de software' toegang tot de testomgeving en daarop aanwezige gegevens te krijgen.

De gemeente heeft de getroffen inwoners, waarvan er vier inmiddels zijn overleden, ingelicht. Tevens is er een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. Het contract met de betreffende leverancier was al beëindigd en loopt in februari af. "Op dat moment wordt alle data bij deze leverancier verwijderd. Er is nauw contact met de softwareleverancier over het vervolg van dit beveiligingsincident", aldus het college. Vorige maand werd bekend dat Amersfoort de gegevens van 100.000 inwoners had gelekt.