Signal meldt exponentiële groei van aantal downloads in Nederland

Het aantal downloads van de Signal-app in Nederland is de afgelopen weken sterk toegenomen, zo claimt de chatapp, maar die geeft geen cijfers over het aantal gebruikers of het aantal downloads in Nederland. De app is zowel in overzichten van de Apple App Store als Google Play Store bovenaan terug te vinden. Zo staat de chatapp in de App Store op het moment van schrijven op de tweede plek in de categorie 'Top gratis apps' en op de eerste plek in de categorie 'Sociaal netwerken'. In de Play Store staat Signal in de categorie gratis 'Populaire communicatie-apps' bovenaan.

"Op dit moment is iedereen bij Signal erg opgewonden en dankbaar om deze uitzonderlijke groei in Nederland te zien", aldus Signal. De makers kwamen vorige week op X met een bedankje voor Nederlandse gebruikers. "De stijging in downloads begon in de eerste week van januari en sindsdien groeit Signal exponentieel in Nederland", aldus Signal in een persbericht. Er worden geen cijfers gegeven om dit te onderbouwen. Naast het aantal downloads in de appstores kreeg ook de Nederlandstalige Wikipedia-pagina sinds begin dit jaar veel meer bezoeken, zo blijkt uit cijfers van Pageviews Analysis.