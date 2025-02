ACM gaat jaar nadat Digital Services Act van kracht werd toezicht houden

Nederland heeft een jaar na de inwerkingtreding van de Digital Services Act (DSA) eindelijk een toezichthouder die op de naleving van de wet gaat toezien. De DSA, die vorig jaar februari van kracht werd, bevat verplichtingen voor aanbieders van online diensten. In Nederland was er tot nu toe geen toezichthouder op de DSA. De Nederlandse wetgeving die hiervoor moest zorgen was namelijk nog niet in werking getreden.

Vorige week ging de Eerste Kamer akkoord met de Nederlandse implementatiewet van de DSA. Daardoor is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nu officieel bevoegd om toezicht te houden op de naleving van de 'digitaledienstenverordening', zoals de DSA in het Nederlands wordt genoemd. "Deze stap betekent dat we vanaf nu ook kunnen beginnen met het inzetten van onze toezichthoudende bevoegdheden", zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten.

De toezichthouder zegt dit jaar op drie onderwerpen de focus te leggen. Zo moeten online platforms 'de basis op orde' hebben. Het gaat dan om zaken zoals een centraal contactpunt en de mogelijkheid illegale content te melden. Verder kijkt de ACM naar webhostingdiensten en het beschermen van minderjarigen. Bij het DSA-toezicht werkt de ACM samen met andere Nederlandse autoriteiten, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, andere Europese toezichthouders en de Europese Commissie.

Sinds de inwerkingtreding van de DSA een jaar geleden ontving de ACM naar eigen zeggen al bijna driehonderd meldingen, waarvan ongeveer twee derde over diensten gevestigd in andere lidstaten. Het merendeel hiervan had betrekking op account- en contentbeperkingen, het melden en afhandelen van illegale content, en algemene kwesties rond contact en bereikbaarheid.