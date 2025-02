Banken en telco's willen aanpassing Telecomwet voor 'in gesprek-check'

Banken en telecomproviders willen dat de Telecommunicatiewet wordt aangepast zodat banken bij telecomproviders kunnen controleren of iemand in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Dit zou volgens de partijen moeten helpen bij het tegengaan van bankhelpdeskfraude. Op dit moment is het niet toegestaan om een dergelijke controle uit te voeren.

"Uit onderzoek van banken blijkt dat slachtoffers in meer dan 75 procent van de gevallen tijdens de frauduleuze overboeking telefonisch in gesprek zijn met de oplichter. Als de bank dus tijdens de overboeking kan controleren of de klant in gesprek is en meer aanwijzingen voor fraude heeft dan kan de bank de betaling blokkeren totdat er contact is geweest met de klant. Op die manier kan veel fraude worden voorkomen", zo laten de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en NLconnect weten, de branchevereniging van telecombedrijven.

In het in Verenigd Koninkrijk wordt een soortgelijke methode onder de naam 'Scam Signal' al toegepast. Vodafone liet vorig jaar weten dat 'scamdetectie' via deze dienst na drie maanden met dertig procent was verbeterd. Volgens de NVB en NLconnect blijkt uit een eerste analyse dat een vergelijkbare aanpak ook in Nederland kan werken. "Maar daarvoor moet dus wel de Telecommunicatiewet worden aangepast", aldus beide partijen.