Adblocker AdGuard loopt opnieuw tegen extensie-beperkingen Chrome aan

De makers van adblocker AdGuard zijn opnieuw tegen beperkingen aangelopen die het gevolg zijn van het extensie-beleid van Google Chrome, waardoor één onderdeel is verwijderd. De manier hoe extensies binnen Chrome mogen werken staat beschreven in een Manifest. Google gaat Manifest V2 uitfaseren en zal straks alleen nog extensies in Chrome toestaan die op Manifest V3 zijn gebaseerd.

Eén van de aanpassingen in Manifest V3 betreft het grotendeels uitfaseren van de webRequest API. Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Verschillende partijen hebben al geklaagd dat adblockers met de komst van Manifest V3 minder effectief worden. Eind 2022 kwam AdGuard al met een waarschuwing voor de gevolgen die Manifest V3 voor adblockers zou hebben.

Om aan de beperkingen van Manifest V3 tegemoet te komen kwamen de ontwikkelaars van AdGuard met een 'Quick Fixes filter'. In de Manifest V3-versie van AdGuard zijn alle filters gebruikt voor het blokkeren van advertenties in de extensie ingebouwd. Updates voor deze filters, bijvoorbeeld als trackers of adverteerders van domein wijzigen of wanneer er een probleem met een populaire website is, kunnen pas bij een volledige update van de extensie worden doorgevoerd. Het kan echter dagen duren voordat deze updates bij gebruikers terechtkomen, aldus de ontwikkelaars.

In Manifest V2 werd dit probleem met differentiële updates opgelost, zodat nieuwe filters snel konden worden uitgebracht. Manifest V3 staat dit niet toe. Daarom kwamen de ontwikkelaars met het 'Quick Fixes filter' om op deze manier snel updates onder gebruikers uit te rollen. De 'remote execution policy' van Manifest V3 verbiedt het injecteren van scripts of remote gehoste code. Daarop hebben de ontwikkelaars besloten het Quick Fixes filter uit de adblocker te verwijderen.

Daarnaast zijn Custom filters, waarmee gebruikers via een url filters van derde partijen kunnen opgeven, tijdelijk verwijderd. Ook dit onderdeel is wegens het eerder genoemde Manifest V3-beleid uitgeschakeld. De ontwikkelaars van AdGuard zeggen aan een manier te werken waardoor Custom filters straks toch weer beschikbaar zijn. Daarnaast is de ontwikkelaar van plan om elke paar uur 'fast-track updates' uitbrengen, om zo het verlies van het Quick Fixes filter op te vangen.

De ontwikkelaars merken op dat dit niet alleen om AdGuard gaat. "De policies van Chrome raken alle adblockers en extensies. Ontwikkelaars hebben duidelijkere richtlijnen en meer transparantie van de Chrome Web Store nodig."