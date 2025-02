Geregeld ongeoorloofde inzage in patiëntendossiers Nederlandse zorg

Nederlandse zorginstellingen krijgen geregeld te maken met ongeoorloofde inzage in patiëntendossiers door personeel en datalekken door het gebruik van chatbots, verkeerd bezorgde mail en openstaande schermen, zo stelt Z-CERT in het vandaag verschenen Cybersecurity Dreigingsbeeld voor de zorg. Z-CERT is het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg en deed voor het Dreigingsbeeld onderzoek onder Nederlandse zorginstellingen.

Volgens Z-CERT ontstonden vorig jaar regelmatig datalekken door het gebruik van chatbots. Zo ontving de Autoriteit Persoonsgegevens meerdere meldingen van datalekken waarbij medewerkers gevoelige informatie van patiënten of cliënten in chatbots hadden ingevoerd. "Zorginstellingen geven aan dat ze moeite hebben om zicht te houden op de gegevens die met chatbots worden gedeeld. Tegelijkertijd zijn er ook positieve voorbeelden in de zorg waar deze chatbots een meerwaarde hebben. Het is belangrijk dat zorginstellingen en medewerkers de risico’s van het delen van data met chatbots kennen", aldus Z-CERT.

Een ander probleem dat werd geconstateerd is dat ongeoorloofde inzage het afgelopen jaar regelmatig voorkwam. Z-CERT stelt dat dit meestal het gevolg is van nieuwsgierigheid, vaak gericht op het eigen dossier of dat van bekenden. Kwaadwillende inzage was zeldzaam, zo laat het Dreigingsbeeld weten. Z-CERT voegt toe dat organisaties moeite hebben om de volledige impact van deze dreiging in kaart te brengen. "Dit komt omdat ze afhankelijk zijn van de meldingsbereidheid van zorgmedewerkers en omdat de loggingdata te omvangrijk is om volledig te controleren."

Tegelijkertijd komen er steeds meer oplossingen waarmee mogelijke onterechte inzagen zijn te detecteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om controles die waarschuwen wanneer een medewerker zonder behandelrelatie inzage heeft in een dossier van een patiënt of cliënt die in de buurt woont. Z-CERT adviseert dan ook het uitvoeren van loggingcontroles, maar merkt op dat dit gevoelig onder zorgpersoneel ligt. "Betrek daarom medewerkers, de Ondernemingsraad, bestuur en andere stakeholders bij het opzetten van loggingcontrole."

Verder wordt aangeraden om op bewustwording in te zetten. "Informeer medewerkers dat patiëntgegevens alleen voor functiegerelateerd gebruik zijn en dat logging wettelijk verplicht is en opvraagbaar door patiënten en cliënten." Mocht zorgpersoneel onterecht patiëntendossiers bekijken moeten zorginstellingen dit met de betrokken medewerkers bespreken.