Harde schijven met medische gegevens patiënten gevonden op rommelmarkt

En dat is dus hoe het NIET moet... :/



Zelfs als je geen datavernietiging kan betalen, een simpele DD of shred commando had dit kunnen voorkomen...

Waarom zijn deze schijven niet gewist voordat ze het gebouw hadden verlaten?

Als dit door het ICT bedrijf zelf gedaan is, dan is dit nalatigheid.

Is het door een of andere faillissement instantie gedaan, dan hebben die niet procedures gevolgd.