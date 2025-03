Consumentenbond hekelt Tieneraccounts Instagram: 'biedt schijnveiligheid'

De Consumentenbond is niet te spreken over de Tieneraccounts die Instagram biedt. Volgens de bond biedt deze ‘automatische bescherming’ vooral schijnveiligheid en zet Meta mensen hiermee op het verkeerde been. Tieneraccounts moeten ouders van 13- tot en met 17-jarigen meer inzicht in - en controle op het gedrag van hun kind op Instagram geven. Zo staan Tieneraccounts standaard op privé, waardoor onbekenden berichten niet kunnen zien. En tieners kunnen alleen privéberichten ontvangen van accounts die ze zelf volgen.

"Met deze instellingen blijven tieners veilig op Instagram door ongewenst contact te beperken, content te laten zien die geschikt is voor de leeftijd en door tieners te helpen hun tijd op Instagram te beheren", zo claimt Meta. Tieners jonger dan 16 jaar hebben de toestemming van een ouder of voogd nodig om de instellingen voor tieners aan te passen. Tieners tussen de 16 en 17 jaar kunnen deze instellingen zelf wijzigen.

De Consumentenbond onderzocht de instellingen die Tieneraccounts biedt en stelt dat bepaalde opties 'kleine stapjes' vooruit zijn, maar is vooral heel kritisch. "Instagram doet met Tieneraccounts bijvoorbeeld niets tegen verslavende algoritmes, content die een eventueel negatief zelfbeeld versterkt en de continue privacyschending omdat het erg veel persoonsgegevens van de tieners verzamelt. Bovendien werken Tieneracounts met de leeftijd die het kind zélf ooit heeft opgegeven. Bij het aanmaken van een account doet Instagram geen deugdelijke leeftijdscontrole."

Verder blijkt dat de tijdslimiet die Instagram biedt eenvoudig is weg te klikken zodra die is bereikt. "Pas als ouders zelf extra maatregelen nemen en een harde blokkade instellen, stopt Instagram echt na de ingestelde tijd. Ouders moeten hiervoor wel een eigen Instagram-account hebben. En daarmee delen zij ook hun gegevens met Meta", aldus de Consumentenbond. Die waarschuwt ouders om niet blind op de aangeboden 'automatische bescherming' te vertrouwen. "In werkelijkheid verandert er nauwelijks iets en blijft het platform gericht op het maximaliseren van schermtijd."