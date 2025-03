Britse overheid deelt voor het eerst vragen die minister aan ChatGPT stelde

De Britse overheid heeft voor het eerst vragen openbaar gemaakt die de Britse minister voor Technologie Peter Kyle aan chatbot ChatGPT stelde. De informatie werd onder de Britse tegenhanger van de Wet open overheid (Woo) door NewScientist opgevraagd. Het medium wilde onder andere kijken of chatbot-prompts ook onder dergelijke wetgeving vallen.

Uit de gedeelde informatie blijkt dat Kyle de chatbot onder andere vroeg waarom Britse mkb-bedrijven zo weinig gebruikmaken van 'AI'. Daarop komt ChatGPT met een lijst van tien punten waar ondernemingen tegenaan lopen. Naast de vragen van de minister werden ook de antwoorden van de chatbot gedeeld. Een woordvoerder van de minister laat weten dat het gebruik van ChatGPT geen vervanging is voor het advies van functionarissen. Daarnaast stelt de woordvoerder dat de Britse overheid 'AI' als 'arbeidsbesparende tool' gebruikt.

De minister blijkt de chatbot ook te hebben gebruikt voor ideeën over mediaoptredens. Zo vroeg Kyle onder andere welke podcasts het beste zijn om een groot publiek te bereiken dat passend voor zijn ministeriële verantwoordelijkheden is. Ook vraagt de bewindsman om verschillende termen zoals antimaterie, quantum en digitale inclusie uit te leggen. De Britse premier Keir Starmer liet deze week weten dat niemands tijd aan taken moet worden besteed die AI beter kan doen.