Minister: QR-code kan fysiek voedseletiket in supermarkt niet vervangen

QR-codes kunnen de fysieke voedseletiketten in de supermarkt niet vervangen en verder onderzoek hiernaar is niet nodig, zo laat minister Beljaarts van Economische Zaken weten op Kamervragen van de VVD. Vorig jaar kwamen NSC en de VVD met een motie die de regering verzocht te onderzoeken hoe een QR-code geïmplementeerd kan worden op een etiket om een product in de nationale taal beschikbaar te stellen. De motie werd met 136 stemmen voor en 14 tegen aangenomen. De SP, DENK, FVD en PvdD stemden tegen.

Begin dit jaar lieten supermarkten weten dat ze het Nederlandse voedseletiket willen vervangen. Producten zouden dan een etiket in bijvoorbeeld het Engels krijgen. Via een QR-code zou er dan worden gewezen naar een website met Nederlandstalige informatie. Minister Beljaarts liet weten voorstander te zijn van het plan van de supermarkten. "We zijn deze agenda al langere tijd actief aan het pushen in Brussel. Meer landen hebben ons daarin gesteund. Via een QR-code kunnen mensen dan zien wat de ingrediënten zijn en de voedingswaarden. Dat is een van de denkrichtingen die ik heb aangedragen", aldus de bewindsman in februari tegenover de NOS.

"Europese etiketteringsregelgeving bevat belangrijke eisen voor consumenteninformatie die op fysieke etiketten moet staan. Bijvoorbeeld over allergenen, een houdbaarheidsdatum en de ingrediëntenlijst. Deze zijn belangrijk vanwege gezondheidsrisico’s en om misleiding van de consument tegen te gaan Een QR-code brengt technische uitdagingen met zich mee. Niet iedereen in de samenleving is digitaal vaardig genoeg om zulke belangrijke informatie digitaal op te halen. Of is in het bezit van een smartphone", zo laat de minister nu weten op Kamervragen van VVD-Kamerlid Kisteman.

Beljaarts voegt toe dat Europese regels bepalen dat informatie op een product aangebracht moet worden in een in taal die gemakkelijk is te begrijpen in de lidstaat waar het levensmiddel wordt verkocht. "Het staat buiten kijf dat Nederlands in Nederland een begrijpelijkere taal is dan het Engels. En dat het Nederlands hierdoor niet vervangen kan worden door het Engels" gaat de bewindsman verder. "Een QR-code met verwijzing naar andere informatie in andere talen kan dus alleen als aanvulling op het Nederlands etiket. En niet als vervanging. In het kader van territoriale leveringsbeperkingen (TLB) vormt dat dus geen oplossing."

De minister stelt dat eind vorig jaar in het internationale forum de Codex Alimentarius Commission, QR-codes op levensmiddelen zijn besproken. "Hieruit kwam naar voren dat QR-codes aanvullend kunnen worden gebruikt op een levensmiddel, maar niet als vervanging van het fysiek etiket. Dat was ook de lijn van de Europese Commissie, die tot stand was gekomen na intensief overleg met de verschillende Europese Lidstaten."