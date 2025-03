Londen krijgt eerste permanente gezichtsherkenningscamera's in VK

Londen krijgt de eerste permanente camera's in het Verenigd Koninkrijk met live gezichtsherkenning. De camera's zullen in juni of juli in stadsdeel Croydon worden geplaatst, zo meldt The Times. Tegenstanders spreken van het 'geleidelijk afglijden naar een dystopische nachtmerrie'. Gezichten van voorbijgangers worden vergeleken met afbeeldingen van verdachten. Wanneer er een hit is zal het systeem agenten waarschuwen. Wanneer er geen hit is wordt de data meteen verwijderd, aldus The Times.

De Britse politie heeft in het verleden vaker live gezichtsherkenning toegepast, maar het ging dan vaak om tijdelijke opstellingen of experimenten. De nu aangekondigde camera's zullen permanent actief zijn. Volgens privacyorganisatie Big Brother Watch vormt de inzet van permanente live gezichtsherkenning een 'uitbreiding van de surveillancestaat en het verder afglijden naar een dystopische nachtmerrie.' Verder stelt de organisatie dat live gezichtsherkenning van iedereen in Croydon een 'wandelende streepjescode' maakt. Daarnaast is er geen wetgeving voor, geen toestemming en is er niet over gestemd, laat Big Brother Watch verder weten.

Voorstanders stellen dat de privacyzorgen onterecht zijn. "Er zijn geen legitieme privacyzorgen, gezien dat afbeeldingen van mensen die niet worden gezocht meteen en automatisch worden verwijderd. Deze technologie heeft de potentie om voor een revolutie te zorgen in het bestrijden van misdaad, net zoals vingerafdrukken en dna dat in het verleden hebben gedaan", zegt Chris Philp, parlementslid voor de Conservatieven en de Britse schaduwminister voor Binnenlandse Zaken.