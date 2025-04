'E-mail favoriete manier voor ontvangen van informatie over kwetsbaarheden'

E-mail is de favoriete manier voor ict-dienstverleners en hun klanten om informatie over kwetsbaarheden te ontvangen, zo blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken werd uitgevoerd. Aan het onderzoek namen zo'n tweehonderd dienstverleners mee en zo'n zevenhonderd 'it-afnemers'.

Met het onderzoek wil het DTC naar eigen zeggen in beeld krijgen hoe de informatieverstrekking het beste kan worden aangesloten op de behoefte en praktijk van de doelgroepen. Er werd onder andere gekeken van wie bedrijven informatie willen ontvangen, in welke vorm en hoe vaak. In de meeste gevallen blijken deelnemers aan het onderzoek zelf verantwoordelijk voor het omgaan met kwetsbaarheden die impact op de organisatie hebben.

Op de vraag: "Hoe wil jouw organisatie de kwetsbaarhedeninformatie bij voorkeur ontvangen?" blijkt e-mail het populairst. Zeventig procent van de it-afnemers wil via dit kanaal over beveiligingslekken worden ingelicht en 66 procent van de ict-dienstverleners. Ict-dienstverleners die informatie over kwetsbaarheden naar hun klanten sturen doen dit in de meeste gevallen via e-mail (63 procent).