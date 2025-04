Nederlandse WhatsApp-gebruikers in 2019 besmet met Pegasus-spyware

Meerdere WhatsApp-gebruikers in Nederland zijn in 2019 met de Pegasus-spyware besmet geraakt, zo heeft Security.NL ontdekt in documenten die zijn vrijgegeven in de rechtszaak tussen WhatsApp en Pegasus-ontwikkelaar NSO Group. WhatsApp besloot NSO Group in 2019 aan te klagen nadat volgens de chatapp veertienhonderd WhatsApp-gebruikers met de Pegas-spyware besmet waren geraakt. Het ging onder andere om journalisten, mensenrechtenactivisten en overheidsfunctionarissen wereldwijd.

Pegasus is spyware waarmee het mogelijk is om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via kwetsbaarheden verspreid waar op het moment van de aanval geen update voor beschikbaar is.

Voor het infecteren van de veertienhonderd WhatsApp-gebruikers met de spyware werd gebruikgemaakt van een onbekend beveiligingslek in WhatsApp. Volgens de nu vrijgegeven documenten hebben aanvallers 39 Nederlandse telefoonnummers gebruikt om de eerste fase van de exploit naar in ieder geval één persoon te sturen. In totaal zijn er volgens het document elf WhatsApp-gebruikers in Nederland slachtoffer geworden (pdf).

De meeste slachtoffers bevinden zich in Mexico (456), India (100), Bahrein (82), Marokko (69), Pakistan (58), Indonesië (54) en Israël (51). Van Europese landen staat Cyprus (31) bovenaan, gevolgd door Spanje (21) en Nederland (11). In totaal zijn WhatsApp-gebruikers in 51 landen via de spyware aangevallen. WhatsApp liet eerder weten dat al deze infecties in slechts twee maanden tijd plaatsvonden, namelijk april en mei 2019.

Eerder meldde het Canadese Citizen Lab dat Pegasus was ingezet in Mexico om voorstanders van een suikerbelasting te bespioneren, alsmede journalisten en een mensenrechtenactivist die zich bezighouden met het onderzoeken van corruptie in het land en de band tussen drugskartels en het Mexicaanse leger. De Volkskrant meldde in 2022 dat de AIVD ook gebruik had gemaakt van de Pegasus-spyware.

Eind vorig jaar oordeelde een Amerikaanse rechter dat NSO Group verantwoordelijk is voor de spyware-aanval in 2019. WhatsApp-directeur Will Cathcart noemde de uitspraak destijds een 'grote overwinning' voor privacy. De rechtszaak wordt nu voortgezet, waarbij zal worden gekeken naar de schade die NSO Group aan WhatsApp moet betalen.