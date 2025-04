Bunq betaalde slachtoffers van phishing vorig jaar 10 miljoen euro

Bunq heeft slachtoffers van phishing vorig jaar tien miljoen euro aan betaald, zo laat de bank in het jaarverslag over 2024 weten (pdf). Het jaar daarvoor ging het nog om een bedrag van 203.000 euro. Het schadebedrag ging zowel naar slachtoffers van phishing als bankhelpdeskfraude. Begin vorig jaar kwam bunq nog onder vuur te liggen omdat het slachtoffers van dergelijke fraude niet of niet volledig vergoedde.

De bank meldt in het jaarverslag dat het vorig jaar het eigen coulancekader heeft aangepast. "Als slachtoffers juridisch recht op compensatie hebben, zullen we ze altijd vergoeden. Indien niet, zullen we zorgvuldig elke situatie bekijken en extra coulance toepassen in het geval van tegenspoed." Verder zegt bunq dat het niet langer een onderscheid maakt tussen phishing en spoofing en verantwoordelijkheid neemt voor het geld dat slachtoffers van bankhelpdeskfraude verliezen.

Wel wijst de bank naar het gedrag van de eigen klanten. "In een meerderheid van de gevallen hebben we te maken met social engineering en grove nalatigheid die lastig van onze kant af is te voorkomen. We maken ons zorgen over deze trend. We hebben vorig jaar gewerkt aan het introduceren van aanvullende maatregelen om de impact voor onze gebruikers te beperken, in het onfortuinlijke geval ze slachtoffer van phishing en helpdeskfraude worden."