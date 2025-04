Indiase rechter geeft bevel om e-mailprovider Proton Mail te blokkeren

Een Indiase rechter heeft de Indiase overheid het bevel gegeven om e-mailprovider Proton Mail in het land te blokkeren. De uitspraak volgt na een klacht van een Indiaas bedrijf. Dat beweert dat personeel obscene berichten heeft ontvangen die via Proton Mail zijn verstuurd. De e-mailprovider zou ondanks een klacht bij de politie hebben geweigerd om informatie over de afzender te delen, zo laat TechCrunch weten. De blokkade is nog niet in werking getreden.

Begin vorig jaar had de Indiase politie nog bij de regering om een blokkade van Proton Mail verzocht nadat er via de e-maildienst naar zeker dertien scholen een valse bommelding was verstuurd. De e-mailprovider noemde een mogelijke blokkade destijds een misplaatste maatregel die alleen maar gewone mensen zou raken.

"Het blokkeren van toegang tot Proton is een niet effectieve en ongepaste reactie op de gemelde dreigingen. Het zal niet voorkomen dat cybercriminelen dreigingen via andere e-maildiensten versturen en zal ook niet effectief zijn als de daders zich buiten India bevinden", aldus een woordvoerder destijds. De Zwitserse overheid nam vervolgens met de Indiase autoriteiten contact op om een blokkade te voorkomen. Proton heeft nog niet op de gerechtelijke uitspraak van vandaag gereageerd.