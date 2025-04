'Brussel gaat toegeven dat EU niet zonder Amerikaanse tech kan'

De Europese Commissie gaat toegeven dat de EU niet zonder Amerikaanse tech kan, zo melden Bloomberg en Politico op basis van een conceptstrategie van de Commissie. In het document erkent Brussel dat loskomen van de dominantie van Amerikaanse techbedrijven 'onrealistisch' is en samenwerking in de toekomst nodig zal zijn.

Het conceptdocument over een internationale digitale strategie dateert van 9 april en bespreekt onder andere de rol van buitenlandse bedrijven in cybersecurity en de ontwikkeling van AI. "De netwerkeffecten waardoor online platforms naar een ongekende grootte konden groeien worden nu herhaald in de race om te domineren met AI", zo staat in het document. "Dit houdt in dat ontkoppeling onrealistisch is en samenwerking belangrijk zal blijven."

De afgelopen maanden werd nog geregeld gepleit voor een 'EuroStack', met het plan om de ontwikkeling van chips, cloudomgevingen en AI-modellen in Europa te laten plaatsvinden. Ook met China, India, Japan en Zuid-Korea zal samenwerking volgens het document belangrijk zijn. De Europese Commissie zal de strategie naar verwachting op 4 juni presenteren.