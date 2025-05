Kamer wil opheldering minister over toegevoegde waarde digitale euro

De PVV en VVD hebben minister Heinen van Financiën om opheldering gevraagd over de toegevoegde waarde van de digitale euro. Volgende week spreekt de minister in Europees verband over de invoering van de digitale euro. "Het kabinet vindt dat de digitale euro bij een mogelijke invoering toegevoegde waarde moet hebben voor Nederlandse burgers en bedrijven", aldus Heinen in een agenda van de Ecofinraad, die volgende week bij elkaar komt.

De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten, en bespreekt regelmatig de invoering van de digitale euro. Volgens Heinen kan de digitale euro bijdragen aan de strategische autonomie van de Europese Unie. Daarnaast zou de offline variant als terugvaloptie kunnen dienen.

"Kan de minister toelichten waarom een digitale euro noodzakelijk zou zijn, terwijl het huidige Nederlandse betaalsysteem – met onder andere iDeal – al snel, efficiënt en breed geaccepteerd is?", wil de PVV weten. Daarnaast vraagt de partij zich af op welke concrete wijze de digitale euro zou bijdragen aan de strategische autonomie van de Europese Unie, zeker gezien de aanwezigheid van bestaande, veelgebruikte private digitale betaalmiddelen.

Als laatste vraagt de PVV aan de minister hoe de privacy van burgers gewaarborgd zal worden bij het gebruik van de digitale euro. "Op welke wijze wordt voorkomen dat transacties traceerbaar zijn door overheden of derden, en welke garanties kunnen er worden gegeven op het gebied van gegevensbescherming en het voorkomen van programmeerbaarheid?"

Daarnaast heeft ook de VVD vragen over de toegevoegde waarde. "De leden van de VVD-fractie willen zeker weten dat de digitale euro ook toegevoegde waarde heeft. Dit is nu nog onduidelijk. Wanneer kan daar meer over aangegeven worden?", vraagt de partij aan de minister. De VVD wil daarnaast weten wanneer er besluiten genomen worden en op welke momenten de Kamer nog invloed kan uitoefenen. Minister Heinen moet de vragen nog beantwoorden.