Nieuw-Zeelandse premier wil verbod op social media onder de 16 jaar

De Nieuw-Zeelandse premier Christopher Luxon wil dat social media voor kinderen onder de 16 wordt verboden en heeft een wetsvoorstel gepresenteerd dat hiervoor moet zorgen. "Het is tijd dat Nieuw-Zeeland erkent dat voor al het goede dat social media ons biedt, het niet altijd een veilige plek voor onze kinderen is, en daar moeten we iets aan doen",aldus Luxon op X.

Het voorstel maakt socialmediabedrijven verplicht om te verifiëren dat iemand 16 jaar of ouder is voordat ze toegang tot het platform krijgen. Op dit moment zijn er nog geen wettelijk vastgestelde leeftijdsverificatiemaatregelen voor socialmediaplatforms in Nieuw-Zeeland, aldus parlementslid Catherine Wedd die het wetsvoorstel met steun van Luxon indiende. Beide politici zijn lid van de Nieuw-Zeelands National Party.

Wanneer het Nieuw-Zeelandse parlement het voorstel gaat behandelen is onbekend. Oppositieleider Chris Hipkins staat open voor het idee. "Dit is een gesprek dat we als land moeten hebben. De Australiërs zijn moedig geweest en hebben het aangepakt. Ik denk dat Nieuw-Zeeland hetzelfde moet doen", zo liet hij tegenover Radio New Zealand weten. Eind dit jaar zal Australië een verbod op social media onder de 16 jaar invoeren. Deze week deden verschillende Belgische psychiaters een oproep om social media onder de 16 jaar te verbieden.