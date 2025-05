Politie: misbruik Nederlands ip-adres leidde tot offline halen Anyproxy

Met deze operatie geeft Nederland een krachtig signaal af: onze digitale infrastructuur mag geen veilige haven zijn voor criminelen. Om structureel effect te bereiken is betere wetgeving noodzakelijk. Vanuit de Amsterdamse driehoek is hierover al een duidelijke oproep gedaan aan het kabinet, onder meer voor de invoering van een verplicht Know-Your-Customer (KYC)-beleid en het verbieden van anonieme cryptobetalingen.

Hier heeft het dus wat opgeleverd door achter een individuele bot van een (proxy) botnet aan te gaan.Ik gaf laatst al aan dat we botnets kleiner moesten maken door achter deze individuele bots aan te gaan.Daarom vind ik de timing van dit bericht wel interessante toeval.Er is ook een heel kopje over de noodzaak voor strengere wetgeving:Ik vraag me af tot in hoeverre dit gaat werken, en als het niet werkt, ten minste hoe goed de privacy van klanten word beschermt. Is enkel jouw naam nodig, of ook je NAW gegevens? Gaan ze om je ID vragen? Vertrouw ik wel een of andere hostingbedrijf met mijn BSN? Ik snap de intentie, maar maak me zorgen over de effectiviteit en privacy impact.