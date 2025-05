Hoog-risico ambtenaren ontvangen volledig beheerde mobiele apparaten

Het Rijk is begonnen om hoog-risico ambtenaren van volledig beheerde mobiele apparaten te voorzien. Dit is onderdeel van het nieuwe appbeleid. Aanleiding voor de uitrol van de 'managed apparaten' zijn de risico's die TikTok en andere apps afkomstig van landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen zouden vormen, aldus voormalig staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering.

De nieuwe staatssecretaris Szabo laat vandaag weten dat bij de uitwerking van het beleid is gekozen voor een risicogebaseerde aanpak. De maatregelen van het appbeleid zullen in eerste instantie alleen worden uitgevoerd voor ambtenaren die vanuit hun functieprofiel een verhoogd risico vormen voor digitale spionage door statelijke actoren en cybercriminelen. "Concreet bestaat deze groep ambtenaren uit leden van de Algemene Bestuursdienst en ambtenaren in een vertrouwensfunctie met een Verklaring Geen Bezwaar (VGB) B, A en A+ zoals uitgegeven door de AIVD en MIVD", aldus de bewindsman.

Op deze beheerde apparaten zijn alleen vooraf goedgekeurde apps te installeren. Hiervoor wordt gewerkt met een allow-list. "De implementatie gebeurt momenteel door de rijksorganisaties die mobiele apparaten uitgeven aan medewerkers van de Rijksoverheid", laat de staatssecretaris verder weten. Of en wanneer andere ambtenaren aan de beurt zijn is nog niet duidelijk. "Pas na een positieve evaluatie van deze eerste uitrol Q1 2025 kunnen we gaan bepalen of en wanneer andere groepen ambtenaren aan de beurt zijn, of dat we wellicht de groep moeten inperken", staat in een vrijgegeven nota over het appbeleid.