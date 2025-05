Celstraf en tijdelijk beroepsverbod voor ambtenaar die valse paspoorten uitgaf

Een vrouw uit Pijnacker is wegens het maken en uitgeven van valse paspoorten veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk, en een beroepsverbod van twee jaar. De vrouw was in de jaren 2018 en 2019 via een uitzendbureau werkzaam als baliemedewerkster bij de gemeenten Vlaardingen en Dordrecht. In deze periode maakte ze voor drie aanvragers een vals paspoort op. De personen die een paspoort aanvroegen maakten daarbij gebruik van de pasfoto van iemand anders.

"De verdachte nam de aanvragen in behandeling en maakte de valse paspoorten op. Ook verrichte de vrouw mutaties in de Basisregistratie Personen, zodat de personen die een vals paspoort aanvroegen dat konden doen bij de gemeente waar de vrouw werkzaam was", aldus de rechtbank. De rechter zegt het beeld te hebben gekregen dat de verdachte bij gemeenten is gaan werken om valse paspoorten te kunnen opmaken. Zo heeft de verdachte zelf aanvraagformulieren ingevuld en betalingen verricht.

Een in Dordrecht opgemaakt paspoort was bestemd voor een voortvluchtige crimineel. Dat rekent de rechtbank haar zwaar aan. Volgens persrechter Jolien Montijn heeft de vrouw een essentiële rol vervuld, coördinerend en initiërend. "Mensen in het criminele circuit kunnen op deze manier hun leven blijven leven en worden daarin door een ambtenaar gefaciliteerd."