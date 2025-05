Google gaat starten van Chrome met adminrechten blokkeren

Google gaat een aanpassing aan de Windowsversie van Chrome doorvoeren wat het laden van de browser met adminrechten blokkeert. Wanneer Chrome straks detecteert dat het met adminrechten is gestart zal de browser een herstart met verminderde rechten uitvoeren. Een dergelijke feature is al sinds 2019 in Microsoft Edge aanwezig.

Wegens veiligheidsredenen wordt het draaien van software met adminrechten afgeraden. Wanneer de gebruiker acties binnen de browser uitvoert, waaronder het downloaden en uitvoeren van bestanden, wordt dit ook met adminrechten gedaan. Een Microsoft-engineer had eind 2020 al een patch ontwikkeld om de Chromium-browser automatisch te laten herstarten als het met verhoogde rechten is gestart. Destijds werd er niets met de patch gedaan.

Chromium is een door Google ontwikkelde opensourcebrowser die de basis voor Google Chrome en andere browsers vormt, waaronder Microsoft Edge. De Microsoft-engineer besloot het begin deze maand opnieuw te proberen en nu is de aanpassing wel aan Chromium doorgevoerd. Wanneer de aanpassing in de definitieve versie van Google Chrome belandt is nog onbekend.