Vpn-provider blijft opzeggen levenslange abonnementen verdedigen

Vpn-provider VPN Secure blijft het opzeggen van levenslange abonnementen verdedigen. Deze week klaagden tal van boze gebruikers dat ze een e-mail hadden ontvangen waarin het bedrijf liet weten dat levenslange abonnementen werden opgezegd. Volgens de huidige eigenaren, die de vpn-dienst in 2023 van een andere partij overnamen, wisten ze niet dat er abonnees met levenslange abonnementen waren.

"VPN Secure genereerde 6000 dollar per maand aan terugkerende omzet, met hostingkosten van 4000 dollar per maand", aldus de eigenaren tegenover Ars Technica. Daarbij claimen de eigenaren dat meer dan negentig procent van de levenslange abonnees meer dan tien jaar geleden voor het abonnement had betaald. "Er is geen houdbare manier om een geërfde groep van duizenden gebruikers die lang geleden eens hebben betaald, via een ander bedrijf te ondersteunen, zeker zonder durfkapitaal of externe financiering."

De levenslange abonnementen zouden volgens de eigenaren alleen tussen 2015 en 2017 zijn verkocht, maar dat blijkt niet het geval. De abonnementen waren ook nog in 2022 beschikbaar, laat Ars Technica weten. De nieuwe eigenaren stellen dat ze achteraf gezien meer onderzoek hadden moeten doen. Desondanks blijven ze achter de beslissing staan om levenslange contracten te annuleren. Daarbij merken ze op dat VPN Secure via een "asset-only" deal is verkocht waar eerder afgesloten contracten geen onderdeel van uitmaken. Na de overname waren die contracten daardoor niet meer geldig, zo stellen ze.