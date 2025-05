Mozilla verhuist broncode Firefox naar Microsofts GitHub

Mozilla heeft besloten om de broncode van Firefox, die eerst via versiebeheersysteem (VCS) Mercurial werd beheerd, te verhuizen naar Microsofts GitHub. Een medewerker van Mozilla bevestigt op Hacker News dat de Firefox-code van hg.mozilla.org naar GitHub is verhuisd. "Zodra de migratie is afgrond zal Mozilla minder tijd kwijt zijn aan het hosten van de eigen VCS-infrastructuur, wat een grote uitdaging blijkt te zijn voor de schaal, prestaties en beschikbaarheid die voor zo'n groot project zijn vereist."

De Mozilla-medewerker stelt dat als de VCS-infrastructuur down gaat, er geen werk aan de browser kan worden verricht. Wat allemaal uitdagingen zijn bij het zelf hosten van een VCS-systeem. "Firefox is ook een vrij aantrekkelijk doelwit en een aanvaller die toegang tot de VCS-server heeft zou een probleem zijn."

De verhuizing heeft alleen betrekking op de Firefox-code. Bugzilla, Mozilla's platform voor het rapporteren en volgen van Firefox-bugs, alsmede andere codegerelateerde systemen, blijven gewoon in gebruik. De Mozilla-medewerker denkt niet dat Firefox volledig naar GitHub zal verhuizen. "Het is gewoon te uitdagend gegeven de geschiedenis en vereisten." GitHub is een populair platform voor softwareontwikkelaars. Het werd in 2018 voor een bedrag van 7,5 miljard dollar door Microsoft overgenomen.