Proton dreigt opnieuw wegens surveillancewet met vertrek uit Zwitserland

Mail- en vpn-provider Proton heeft opnieuw gedreigd Zwitserland te verlaten als een voorstel om de surveillancewetgeving aan te passen wordt aangenomen. Die zou aanbieders van vpn-, chat- en socialmediadiensten verplichten om data van gebruikers op te slaan en hen te identificeren. Volgens Proton-ceo Andy Yen is dit een duidelijke schending van het recht op privacy, zo laat hij tegenover Radio Télévision Suisse weten.

"Deze aanpassing probeert iets te implementeren dat in de Europese Unie en de Verenigde Staten onwettig is beoordeeld. Het enige land in Europa met een soortgelijke wetgeving is Rusland", aldus Yen. "Ik denk dat we dan geen andere keuze zouden hebben dan Zwitserland te verlaten. De wet zou bijna identiek worden aan die in Rusland van kracht is." De Proton-ceo spreekt over een onhoudbare situatie.

Op de eigen website meldt Proton nu nog dat het bedrijf zich in Zwitserland bevindt en zodoende geniet van de bescherming van "één van de strengste privacywetten ter wereld". Mocht de aanpassing worden doorgevoerd zal dat drastisch veranderen, aldus Yen. "We zouden als bedrijf in Zwitserland minder te vertrouwen zijn dan Google dat zich in de Verenigde Staten bevindt. Dat zou onmogelijk voor ons bedrijfsmodel zijn."

Vorige maand stelde Yen tegenover de Zwitserse krant Der Bund ook al dat hij Zwitserland bij een wetswijziging zou verlaten. "We voelen ons genoodzaakt om Zwitserland te verlaten als de geplande aanpassing van de wet in werking treedt. Onder geen beding kunnen we aan deze wet voldoen." De Proton-ceo waarschuwde ook dat Zwitserland bij het invoeren van de wet zijn competitief voordeel als vestigingsplaats voor bedrijven zou verliezen. Daarnaast hekelde hij ook de Zwitserse inlichtingendiensten, die volgens hem zonder geldige reden steeds meer macht willen.