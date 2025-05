Politie laat slachtoffers van digitale fraude voortaan thuis aangifte doen. De politie Oost-Nederland deed dit al enige tijd, maar nu wordt de werkwijze in heel Nederland uitgerold. Aanleiding voor deze opzet was dat slachtoffers van bankhelpdeskfraude of andere online oplichting werden gevraagd om via internet aangifte van het delict te doen, terwijl ze net online waren opgelicht.

"Ik vergelijk het weleens met iemand die is overvallen in een verlaten steegje. Tegen zo iemand zeg je ook niet dat je door dat steegje naar het politiebureau moet om aangifte te doen. Nee, die mensen helpen we want ze hebben iets vreselijks meegemaakt”, zegt agent Remko Leeneman tegenover het AD. Slachtoffers schamen zich vaak ook. "Bij oplichting voelen slachtoffers vaak wel dat ze zelf iets stoms hebben gedaan omdat ze bijvoorbeeld hun pinpas aan de fraudeur hebben meegegeven", stelt agent Sander Hoed.

Slachtoffers van digitale fraude kunnen als ze dat willen daarom voortaan thuis aangifte doen. Daarnaast wordt er gekeken of er sporen kunnen worden veiliggesteld, bijvoorbeeld als een zogenaamde bankmedewerker is langsgekomen. "Slachtoffers schamen zich vaak als ze online zijn opgelicht en denken dat ze het hadden kunnen voorkomen. Ze voelen zich online niet meer veilig. Door de slachtoffers direct de juiste hulp te bieden hoopt de politie hier verschil in te kunnen maken", zo liet de politie regio Den Haag begin dit jaar weten. Dit korps besloot ook om slachtoffers direct ter plekke hulp aan te bieden.

"Ook het digitale loket verandert mee. Tot nu toe werden slachtoffers van online criminaliteit vaak doorverwezen naar een online aangifteformulier. Vanaf 19 mei is het ook mogelijk om via 0900-8844 te melden en een agent aan huis te krijgen. De meldkamers sturen dan – afhankelijk van de situatie – een eenheid ter plaatse. Net als bij andere vormen van criminaliteit', zo laat de politie in net gepubliceerd persbericht weten.