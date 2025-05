Noyb waarschuwt dat EU AVG-procedures onwerkbaar maakt

De Europese Unie is bezig met wetgeving die AVG-procedures onwerkbaar maakt, zo waarschuwt privacyorganisatie noyb. Dat dreigt naar het Europees Hof van Justitie te stappen als de voorgestelde wetgeving wordt aangenomen. De wetgeving zou handhaving van de AVG moeten harmoniseren en versnellen. Volgens noyb zorgt het voorstel ervoor dat gebruikers structureel tegenover bedrijven worden gediscrimineerd en zal het tot veel langere doorlooptijden van AVG-procedures eiden.

Het Europees Parlement had om een doorlooptijd van drie maanden gevraagd, maar nu lijkt een beslissing twee tot drie jaar te kunnen duren. Noyb stelt dat het voorstel het eenvoudiger maakt voor bedrijven om hun belangen te verdedigen, dan gebruikers hun recht op databescherming. "De gehele regelgeving is tegen gebruikers gericht. In bijna elk artikel worden bedrijven bevoordeeld en gebruikers gediscrimineerd. Er is absoluut geen gelijk speelveld in deze procedure", zegt privacyactivist en noyb-oprichter Max Schrems.

Het voorstel van de Europese Commissie werd door allerlei partijen bekritiseerd. Het Europees Parlement kwam vervolgens met een aangepast voorstel om de grootste problemen weg te nemen. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Noyb stelt dat het Europees Parlement bijna alle posities heeft opgegeven. Alle bepalingen met betrekking tot de rechten van gebruikers, korte deadlines of transparantieprocedures zijn verwijderd.

Elke mogelijkheid om de nieuwe regels te handhaven tegen privacytoezichthouders die hier niet aan voldoen zijn verdwenen. "Het Europees Parlement heeft zijn kernposities verkwanseld", aldus Schrems. De privacyactivist stelt dat tijdens de onderhandelingen niemand iets om dit dossier leek te geven en de uitkomsten dat bevestigen. Mocht het voorstel worden aangenomen dreigt noyb naar het Europees Hof van Justitie te stappen om de wet ongeldig te laten verklaren.